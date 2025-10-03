Армения не согласилась с условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения

МИД: Ереван не согласен с условиями Баку для подписания мирного соглашения

Армения не согласна с некоторыми предварительными условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения. Об этом в интервью польскому телеканалу TVP World сообщил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку. Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут идти до подписания», — сказал он.

Мирзоян отметил, что Баку и Азербайджан обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу, а также перспективы сотрудничества на международных площадках.

12 сентября президент США Дональд Трамп перепутал Армению с Албанией.

20 августа Трамп в эфире ток-шоу консервативного ведущего Марка Левина не смог правильно произнести название государства Азербайджан, а также назвал Армению Албанией.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.