На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Армения не согласилась с условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения

МИД: Ереван не согласен с условиями Баку для подписания мирного соглашения
true
true
true
close
РИА Новости/Reuters

Армения не согласна с некоторыми предварительными условиями Азербайджана для подписания мирного соглашения. Об этом в интервью польскому телеканалу TVP World сообщил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку. Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут идти до подписания», — сказал он.

Мирзоян отметил, что Баку и Азербайджан обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу, а также перспективы сотрудничества на международных площадках.

12 сентября президент США Дональд Трамп перепутал Армению с Албанией.

20 августа Трамп в эфире ток-шоу консервативного ведущего Марка Левина не смог правильно произнести название государства Азербайджан, а также назвал Армению Албанией.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами