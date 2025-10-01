Путин назначил нового посла России в Йемене

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. Указ об этом размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Кудрова Евгения Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Йеменской Республике», — сказано в документе.

Кудров родился в 1982 году. В 2005 году он окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова. Кандидат политических наук, автор монографии и ряда публикаций, посвящtнных проблематике арабских стран.

На дипломатической службе состоит с 2005 года. Имеет значительный опыт работы как в центральном аппарате Министерства иностранных дел, так и в посольствах России в Судане, Израиле и США.

В 2020–2021 годах занимал должность начальника отдела Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С декабря 2021 года назначен советником-посланником и Временным поверенным в делах Российской Федерации в Йеменской Республике.

Ранее Путин назначил нового посла России в Южном Судане.