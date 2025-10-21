На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Встреча Лаврова и Рубио по Украине отложена

CNN: ожидавшаяся в конце октября встреча Лаврова и Рубио пока отложена
Kevin Lamarque/Reuters

Ожидавшаяся в конце октября встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа США Марко Рубио «пока отложена». Об этом сообщает телеканал CNN.

20 октября Лавров провел телефонный разговор с Рубио. По информации внешнеполитического ведомства России, дипломаты в конструктивном ключе обсудили возможные конкретные шаги «в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с президентом РФ в Будапеште. Президент США выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Позднее политолог Борис Межуев заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что ЕС, несомненно, будет пытаться оказать давление на администрацию Трампа перед встречей с Путиным в Будапеште. В том числе это будет проявляться в «резких статьях», в которых говорится о якобы новом скандале между главой Белого дома и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в МИД РФ оценили возможности ЕС помешать встрече Трампа и Путина в Венгрии.

