На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили возможности ЕС помешать встрече Трампа и Путина в Венгрии

Мирошник: перед встречей в Венгрии стоит ждать новых провокаций Киева
true
true
true
close
Presidential Office of Ukraine/Global Look Press/Keystone Press Agency

В ближайшее время стоит ожидать попыток Киева и Евросоюза препятствовать встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Европа на сегодняшний день не изменила свою позицию и продолжает считать украинский конфликт экзистенциальным для себя, а потому предпринимает все доступные усилия, чтобы снабжать режим Зеленского. Учитывая, что подходы остаются прежними, стоит ожидать от Евросоюза любых выходок, которые могут сорвать намечающиеся договоренности между Россией и США», — сказал посол.

По его мнению, европейцы пытаются не только «вернуть США на путь финансирования и предоставления вооружений Киеву», но и максимально принимать участие в любых обсуждениях будущего Украины.

«Когда с приходом администрации Дональда Трампа постоянная помощь США Киеву прекратилась, Евросоюз продолжил надувать щеки и говорить, что они сами справятся, но на деле это не так. Поэтому все, что сейчас делается, направлено на борьбу за внимание Трампа. Также в Европе предпочитают, чтобы любые договоренности по Украине шли не напрямую между Вашингтоном и Москвой, а через Брюссель или Лондон», — пояснил Мирошник.

От Киева также стоит ожидать повышенной активности перед анонсированной встречей в Венгрии, как это было во время предыдущих переговорных треков в Стамбуле, на Аляске и в ходе недели высоко высокого уровня Генассамблеи ООН, считает дипломат.

«Прошлые переговорные треки сопровождались террористической и военной активностью со стороны Киева. Так что перед встречей в Венгрии стоит ожидать очередных провокаций, благословленных европейскими странами», — заключил Мирошник.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила недовольство возможным визитом президента России в Венгрию на встречу с американским коллегой.

«Относительно Будапешта <...> Конечно, неприятно видеть, что лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И опять же, вопрос заключается в том, будет ли какой-то результат от этого», — сказала Каллас.

Ранее стало известно, что внешнеполитические ведомства РФ и США проведут работу перед встречей президентов.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами