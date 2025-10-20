В МИД РФ оценили возможности ЕС помешать встрече Трампа и Путина в Венгрии

В ближайшее время стоит ожидать попыток Киева и Евросоюза препятствовать встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Европа на сегодняшний день не изменила свою позицию и продолжает считать украинский конфликт экзистенциальным для себя, а потому предпринимает все доступные усилия, чтобы снабжать режим Зеленского. Учитывая, что подходы остаются прежними, стоит ожидать от Евросоюза любых выходок, которые могут сорвать намечающиеся договоренности между Россией и США», — сказал посол.

По его мнению, европейцы пытаются не только «вернуть США на путь финансирования и предоставления вооружений Киеву», но и максимально принимать участие в любых обсуждениях будущего Украины.

«Когда с приходом администрации Дональда Трампа постоянная помощь США Киеву прекратилась, Евросоюз продолжил надувать щеки и говорить, что они сами справятся, но на деле это не так. Поэтому все, что сейчас делается, направлено на борьбу за внимание Трампа. Также в Европе предпочитают, чтобы любые договоренности по Украине шли не напрямую между Вашингтоном и Москвой, а через Брюссель или Лондон», — пояснил Мирошник.

От Киева также стоит ожидать повышенной активности перед анонсированной встречей в Венгрии, как это было во время предыдущих переговорных треков в Стамбуле, на Аляске и в ходе недели высоко высокого уровня Генассамблеи ООН, считает дипломат.

«Прошлые переговорные треки сопровождались террористической и военной активностью со стороны Киева. Так что перед встречей в Венгрии стоит ожидать очередных провокаций, благословленных европейскими странами», — заключил Мирошник.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила недовольство возможным визитом президента России в Венгрию на встречу с американским коллегой.

«Относительно Будапешта <...> Конечно, неприятно видеть, что лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И опять же, вопрос заключается в том, будет ли какой-то результат от этого», — сказала Каллас.

Ранее стало известно, что внешнеполитические ведомства РФ и США проведут работу перед встречей президентов.