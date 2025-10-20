На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио

Лавров обсудил с Рубио шаги для реализации пониманий США и России
Julia Demaree Nikhinson/AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

По информации внешнеполитического ведомства, дипломаты в конструкивном ключе обсудили возможные конкретные шаги «в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров» президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с президентом РФ в Будапеште. Президент США выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Позднее политолог Борис Межуев заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что ЕС, несомненно, будет пытаться оказать давление на администрацию Трампа перед встречей с Путиным в Будапеште. В том числе это будет проявляться в «резких статьях», в которых говорится о якобы новом скандале между главой Белого дома и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в МИД РФ оценили возможности ЕС помешать встрече Трампа и Путина в Венгрии.

Все новости на тему:
Отношения России и США
