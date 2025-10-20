Трамп рассказал, когда планирует посетить Китай

Президент США Дональд Трамп перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме заявил, что его визит в Китай запланирован на начало 2026 года. Его слова приводит ТАСС.

«Меня пригласили в Китай, и я поеду туда в начале следующего года. Мы уже почти договорились об этом», — уточнил американский лидер.

20 октября Трамп заявил, что рассчитывает на заключение справедливого торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. По его словам, такая сделка может быть выгодна обеим странам.

11 октября президент США объявил, что вводит с 1 ноября 100%-ные пошлины на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также глава Белого дома сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» КНР в торговле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал условие для смягчения торговой политики в отношении Китая.