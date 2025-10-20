Трамп рассчитывает на заключение честной торговой сделки с КНР

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Белом доме заявил, что рассчитывает на заключение справедливого торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Его слова приводит «Интерфакс».

«По моим ожиданиям, мы, вероятно, сможем достичь справедливой сделки с председателем КНР Си Цзиньпином», — заявил американский лидер.

Трамп отметил, что такое соглашение может быть выгодно обеим странам.

17 октября президент США заявил, что у Вашингтона все будет хорошо в отношениях с Пекином, если стороны заключат справедливую сделку.

11 октября Трамп объявил, что вводит с 1 ноября 100%-ные пошлины на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также глава Белого дома сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обвинил Си Цзиньпина во вспыльчивости.