Трамп назвал условие для смягчения торговой политики в отношении Китая

Трамп: США готовы снизить пошлины, если Китай ослабит контроль за редкоземами
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может смягчить импортные тарифы на китайскую продукцию при условии, что Пекин изменит подход к экспорту редкоземельных металлов и восстановит прежние объемы закупок американской сои. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, речь идет об отмене экспортного контроля над рядом ключевых редкоземов, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают «встречных шагов» со стороны Китая, поскольку нынешняя политика Пекина не устраивает Вашингтон.

Трамп указал, что ограничение поставок таких металлов может ударить по ключевым отраслям мировой экономики и подчеркнул, что США не намерены допускать манипуляций с экспортом стратегически важных материалов.

11 октября президент США объявил, что вводит с 1 ноября 100%-ные пошлины на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также Трамп сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Apple Тим Кук пообещал нарастить инвестиции в Китай вопреки торговой войне.

