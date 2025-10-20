На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о нежелании нескольких стран ЕС участвовать в спецтрибунале против РФ

РИА Новости: не все страны ЕС захотели участвовать в спецтрибунале против РФ
true
true
true
close
Kenzo Tribouillard/AP

Не все страны — члены Европейского союза (ЕС) выразили желание участвовать в так называемом «специальном трибунале» против РФ по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление верховного представителя регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Дипломат по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге сообщила, что готовность участвовать в «специальном трибунале» проявили 25 государств — членов союза из 27. При этом она не стала раскрывать, какие державы одобрили данную инициативу, а какие не захотели участвовать в ее реализации.

«25 государств — членов обязались стать участниками этого трибунала. Это еще на один шаг приближает нас к началу функционирования трибунала. Конечно, мы ждем всех сметных данных, в том числе от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше», — сказала Каллас.

6 октября генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал, что в настоящее время ведется вся необходимая работа над так называемым «специальным трибуналом» против РФ. В то же время он выразил надежду, что вскоре удастся «профинансировать первый шаг», так как для работы трибунала нужны деньги от «стран — членов или от партнеров».

Позднее Каллас сообщила, что региональное содружество выделило первые €10 млн на «специальный трибунал» по Украине.

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали подготовку «специального трибунала» по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами