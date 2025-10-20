Стало известно о нежелании нескольких стран ЕС участвовать в спецтрибунале против РФ

РИА Новости: не все страны ЕС захотели участвовать в спецтрибунале против РФ

Не все страны — члены Европейского союза (ЕС) выразили желание участвовать в так называемом «специальном трибунале» против РФ по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление верховного представителя регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Дипломат по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге сообщила, что готовность участвовать в «специальном трибунале» проявили 25 государств — членов союза из 27. При этом она не стала раскрывать, какие державы одобрили данную инициативу, а какие не захотели участвовать в ее реализации.

«25 государств — членов обязались стать участниками этого трибунала. Это еще на один шаг приближает нас к началу функционирования трибунала. Конечно, мы ждем всех сметных данных, в том числе от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше», — сказала Каллас.

6 октября генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал, что в настоящее время ведется вся необходимая работа над так называемым «специальным трибуналом» против РФ. В то же время он выразил надежду, что вскоре удастся «профинансировать первый шаг», так как для работы трибунала нужны деньги от «стран — членов или от партнеров».

Позднее Каллас сообщила, что региональное содружество выделило первые €10 млн на «специальный трибунал» по Украине.

Ранее в Совете Федерации РФ прокомментировали подготовку «специального трибунала» по Украине.