В Совфеде фразой «мало интересует» ответили на подготовку «спецтрибунала» против России

Работа Совета Европы (СЕ) над так называемым «спецтрибуналом» против России ведется уже давно и мало интересует Москву. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя заявления генсека СЕ Алена Берсе о том, что ведется «максимально быстрая работа» на этом направлении.

«Господин Берсе, я думаю, неправ в том, что сейчас она ведется. Она началась уже сравнительно давно, ведется бурными темпами. Нас она мало интересует, потому что носит абсолютно бесцеремонный и наглый характер выдавливания России из всех возможных структур международной жизни», — сказал Карасин.

По его словам, Россия относится к этому «спокойно», в то же время дав «уничижительную оценку» господину, который возглавляет работу по «спецтрибуналу». Москве не нужно отвечать, чтобы не втягиваться в ненужную полемику, подчеркнул сенатор.

До этого генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе заявил, что в данный момент ведется вся необходимая работа над так называемым «спецтрибуналом» против России.

Ранее в Совете Европы заявили, что у России «нет воли» к миру на Украине.