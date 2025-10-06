На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек Совета Европы заявил о «максимально быстрой» работе над «спецтрибуналом» против РФ

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе заявил, что в данный момент ведется вся необходимая работа над так называемым «спецтрибуналом» против России. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Тем временем мы запустили огромный объем работы. Ведется вся необходимая подготовка к созданию Трибунала. Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для Трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале», — заявил Берсе.

Он понадеялся, что вскоре удастся «профинансировать первый шаг», поскольку для работы «спецтрибунала» нужны деньги от «государств членов или от партнеров». В то же время Берсе заявил о «максимально быстром» движении к реализации «спецтрибунала» против России.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых стран Европейского союза учредить против России «трибунал».

Ранее в Совбезе высказались о планах ЕС по трибуналу против России.

