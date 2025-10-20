В МИД Украины назвали условие для достижения мира

Глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза заявил, достижение мира на Украине возможно через давление на Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Интерфакс-Украина».
«Достичь прекращения войны России против Украины возможно. Но для этого нужно давление, давление и еще раз давление», — отметил Сибига.
Он также напомнил странам ЕС о необходимости наращивать оборонное сотрудничество Украины и Европы и увеличивать инвестиции в украинскую экономику.
20 октября украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в ходе последних переговоров в Вашингтоне сотрудники администрации президента США Дональда Трампа требовали выхода Украины из Донбасса.
По его словам, во время встречи спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф говорил о нахождении этих территорий в составе России, указывая на соответствующий пункт в конституции страны.
Ранее Зеленский заявил о приближении мира на Украине.