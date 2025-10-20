На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Украины назвали условие для достижения мира

Сибига призвал к давлению на Россию для достижения мира на Украине
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза заявил, достижение мира на Украине возможно через давление на Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Интерфакс-Украина».

«Достичь прекращения войны России против Украины возможно. Но для этого нужно давление, давление и еще раз давление», — отметил Сибига.

Он также напомнил странам ЕС о необходимости наращивать оборонное сотрудничество Украины и Европы и увеличивать инвестиции в украинскую экономику.

20 октября украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в ходе последних переговоров в Вашингтоне сотрудники администрации президента США Дональда Трампа требовали выхода Украины из Донбасса.

По его словам, во время встречи спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф говорил о нахождении этих территорий в составе России, указывая на соответствующий пункт в конституции страны.

Ранее Зеленский заявил о приближении мира на Украине.

