Зеленский признал, что в Белом доме обсуждался выход Украины из Донбасса

Зеленский: в ходе переговоров в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в ходе последних переговоров в Вашингтоне сотрудники администрации президента США Дональда Трампа требовали выхода Украины из Донбасса. Его слова приводит украинское издание «Телеграф».

По его словам, во время встречи спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф говорил о нахождении этих территорий в составе России, указывая на соответствующий пункт в конституции страны.

«Господин Уиткофф говорит, что это внесено в конституцию [Российской Федерации]», — сказал он, подчеркивая, что не согласился с этим требованием.

Кроме того, Зеленский отметил, что в Белом доме обеспокоены возможностью Киева воспользоваться паузой для подготовки к военному наступлению.

До этого газета Financial Times сообщила, что Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: Трамп, пишет FT, настаивая на передаче Москве всего Донбасса. Источники FT также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Зеленский заявил о приближении мира на Украине.