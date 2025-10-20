На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я точно вам говорю»: Зеленский заявил о приближении мира на Украине

Зеленский заявил о приближении к возможному завершению конфликта на Украине
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о приближении «возможного окончания» конфликта с Россией. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», — заявил Зеленский.

По его словам, в международных отношениях формируется мощный политический запрос на завершение боевых действий между Москвой и Киевом. Украина пользуется этим настроением, чтобы «усилить свое давление на Россию», заявил глава государства.

Накануне Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории ДНР, чего якобы требует российская сторона.

О том, что Россия якобы требует отказа Украины от притязаний на ДНР, 19 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По данным издания, такое требование выдвинул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее в МИД рассказали, на что ориентируется Россия в мирном урегулировании по Украине.

