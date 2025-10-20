В ЕС не планируют покупать российский газ даже при подписании мирного соглашения

В ЕК заявили, что не будут покупать газ РФ даже при подписании мирного договора

Евросоюз не планирует импортировать газ из России даже при подписании мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, передает РИА Новости.

20 октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года на основании предложения Еврокомиссии.

Это соглашение он назвал историческим.

«Это будет означать, что и после заключения мирного соглашения... мы по-прежнему не будем импортировать российские энергоносители», — сказал Йоргенсен.

По его словам, странам ЕС в будущем не следует импортировать «ни одной молекулы российских энергоносителей», и это очень важный сигнал, который следует послать Москве.

В конце сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС навсегда откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году. По ее словам, ЕС и США договорились о планах «быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива».

Ранее Дмитриев заявил, что отказ от российских энергоносителей приведет к деиндустриализации ЕС.