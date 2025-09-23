В ЕК раскрыли сроки отказа ЕС от российских энергоносителей

Фон дер Ляйен: ЕС навсегда откажется от российских энергоносителей к 2027 году

Европейский союз (ЕС) «навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

«К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», — написала глава ЕК в социальной сети X.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС и США договорились о планах «быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива».

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза (ЕС) сокращение импорта российских энергоносителей. По его словам, переговоры по данному вопросу пройдут во вторник, 23 сентября.

Также американский лидер обратил внимание, что ЕС пытается «вести борьбу с Россией», но продолжает закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Ранее в Венгрии назвали нереалистичным требование Трампа отказаться от нефти и газа из РФ.