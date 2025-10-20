На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС захотели ввести механизм приостановки запрета на импорт газа из России

ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа из с 1 января 2026 года
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года на основании предложения Еврокомиссии. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.

«Агентством ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) и Комиссией и потребовал от Комиссии пересмотреть реализацию регламента в течение двух лет с момента его вступления в силу», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в положение также будут включены процедуры предварительного разрешения. Помимо этого, будет учтено положение о приостановке, в котором указано, какие типы нарушений безопасности поставок могут оправдать временное снятие запрета на импорт или требования предварительного разрешения.

Совет решил установить более легкие требования к документации и процедуры для импорта газа нероссийского происхождения.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что потери европейских стран из-за отказа от российского газа уже превышают €1,3 трлн, такие решения приводят к деиндустриализации Европы.

Ранее в Еврокомиссии раскрыли долю потребляемого в ЕС газа из России.

