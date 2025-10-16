Путин оценил долю РФ в мировом производстве нефти

Россия обеспечивает около 10% мировой добычи нефти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на «Российской энергетической неделе», передает РИА Новости.

При этом Путин отметил, что в рамках договоренностей по линии ОПЕК в 2025 году Россия добровольно снизила добычу нефти на 1%.

По данным портала Global Energy Monitor, в 2024 году Россия заняла второе место в мире (после США) по производству нефти и газа (суммарно). При этом доля РФ в производстве нефти в мире составила 9,2%.

До этого Путин заявил, что без российской нефти цена на мировом рынке вырастет выше $100 из-за резкого снижения предложения.

При этом президент США Дональд Трамп неоднократно обращался к странам НАТО с требованием полностью отказаться от закупок российской нефти и следовать этому решению не только на словах, но и на практике. Также американский лидер критиковал Индию, Китай и Бразилию за покупку российских энергоносителей.

