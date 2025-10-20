Зеленский заявил, что Россия «проиграла Европу» США

Зеленский: Россия проиграла Европу США, и Украина помогла в этом

Россия якобы лишилась возможностей по продаже энергетических ресурсов Европе, и сейчас США заполняют эту нишу и планируют инвестиции в Украину. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит УНИАН.

«Американцы все равно полностью вытеснят российский газ из Европы. Мы должны понять — несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам», — утверждает Зеленский.

По его словам, Украина также «внесла вклад» в этот процесс.

В конце сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) «навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году. По ее словам, ЕС и США договорились о планах «быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива».

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит получать ископаемое топливо из России, несмотря на требования президента США Дональда Трампа, и что он проинформировал республиканца о том, что прекращение поставок российских энергоносителей станет «катастрофой» для венгерской экономики.

Ранее в Европе заявили о возможном запрете на импорт российского газа 20 октября.