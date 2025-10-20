На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе заявили о возможном запрете на импорт российского газа 20 октября

Politico: страны ЕС 20 октября могут утвердить запрет на импорт российского газа
Global Look Press

Министры энергетики стран — участниц Евросоюза (ЕС) могут 20 октября утвердить законопроект о полном запрете поставок российского газа, игнорируя возражения Венгрии и Словакии. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Они (Венгрия и Словакия. — «Газета.Ru») мало что сделали для диверсификации, саботировали санкции, у них было достаточно времени [для поиска других источников газа]», — заявил неназванный евродипломат изданию.

Собеседник агентства отметил, что иного способа, кроме как заставить сопротивляющиеся страны отказаться от поставок, не осталось. Сообщается, что это решение может спровоцировать рост цен на энергоносители на 5—10%.

В конце сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) «навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году. По ее словам, ЕС и США договорились о планах «быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива».

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит получать ископаемое топливо из России, несмотря на требования президента США Дональда Трампа, и что он проинформировал республиканца о том, что прекращение поставок российских энергоносителей станет «катастрофой» для венгерской экономики.

Ранее сообщалось, что ЕС «обяжет» Венгрию и Словакию отказаться от российских нефти и газа.

Санкции против России
