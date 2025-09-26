Орбан заявил Трампу, что экономика Венгрии окажется на грани краха при отказе от газа РФ

Орбан заявил Трампу, что отказ от газа из РФ станет катастрофой для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит получать ископаемое топливо из России, несмотря на требования президента США Дональда Трампа, и что он проинформировал республиканца о том, что прекращение поставок российских энергоносителей станет «катастрофой» для венгерской экономики. Его слова передает Associated Press News.

Венгрия остается одной из немногих стран в Европе, которая продолжает закупать российскую нефть и природный газ. Трамп ранее призвал все страны НАТО, включая Венгрию, прекратить закупки российской нефти, поскольку он считает, что российско-украинский конфликт закончился бы, если бы они это сделали.

«Я сказал президенту США... что если Венгрия будет отрезана от российской нефти и природного газа, то немедленно, в течение минуты, экономические показатели Венгрии упадут на 4%. Это означает, что венгерская экономика окажется на грани краха», — сказал Орбан.

До этого Трамп на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от прекращения закупок российской нефти.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия настроена продолжать сотрудничество с РФ в сфере энергетики.