На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан заявил Трампу, что экономика Венгрии окажется на грани краха при отказе от газа РФ

Орбан заявил Трампу, что отказ от газа из РФ станет катастрофой для Венгрии
true
true
true
close
Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит получать ископаемое топливо из России, несмотря на требования президента США Дональда Трампа, и что он проинформировал республиканца о том, что прекращение поставок российских энергоносителей станет «катастрофой» для венгерской экономики. Его слова передает Associated Press News.

Венгрия остается одной из немногих стран в Европе, которая продолжает закупать российскую нефть и природный газ. Трамп ранее призвал все страны НАТО, включая Венгрию, прекратить закупки российской нефти, поскольку он считает, что российско-украинский конфликт закончился бы, если бы они это сделали.

«Я сказал президенту США... что если Венгрия будет отрезана от российской нефти и природного газа, то немедленно, в течение минуты, экономические показатели Венгрии упадут на 4%. Это означает, что венгерская экономика окажется на грани краха», — сказал Орбан.

До этого Трамп на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от прекращения закупок российской нефти.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия настроена продолжать сотрудничество с РФ в сфере энергетики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами