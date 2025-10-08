На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз «обяжет» Венгрию и Словакию отказаться от импорта нефти и газа из России

true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз намерен обязать Венгрию и Словакию разработать национальные планы по отказу от импорта российских энергоносителей к 2028 году. Об этом пишет агентство Reuters.

«Послы стран Европейского союза в среду согласились продвигать план блока по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 году <…> Закон обяжет Венгрию и Словакию - две страны, все еще импортирующие российскую нефть, - разработать национальные планы по прекращению этого импорта к 2028 году», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Евросоюз соответствующим решением послов устранил «первое политическое препятствие» для принятия закона об отказе от российских энергоносителей.

На закрытой встрече в среду послы ЕС договорились направить предложенный закон своим министрам для утверждения на встрече 20 октября, сообщают источники Reuters.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит получать ископаемое топливо из России, несмотря на требования президента США Дональда Трампа, и что он проинформировал республиканца о том, что прекращение поставок российских энергоносителей станет «катастрофой» для венгерской экономики.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия настроена продолжать сотрудничество с РФ в сфере энергетики.

