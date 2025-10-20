На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп ответил на вопрос о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС еще в силе
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Администрация США исходит из того, что в секторе Газа продолжает действовать режим прекращения огня. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту самолета Air Force One, сообщает ТАСС.

Глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос сказал, что перемирие «все еще в силе».

Накануне в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военные страны нанесли серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на нарушение перемирия.

В ЦАХАЛ уточнили, что были поражены склады с оружием и инфраструктуру, используемую для террористической деятельности. Кроме этого, израильские военные уничтожили шесть километров туннелей, которые использовались для подготовки нападений на Израиль.

Также израильская армия сообщила, что нанесла авиаудары по району в городе Рафах в секторе Газа. Это произошло в ответ на то, что террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам, ликвидирующим террористическую инфраструктуру в районе Рафаха в соответствии с соглашением о прекращении огня, заявили в ЦАХАЛ.

Позже в Армия обороны Израиля объявили, что страна возобновила соблюдение режима прекращения огня после ударов по сектору Газа.

Ранее Трамп рассказал о дальнейшем участии США в развитии сектора Газа.

