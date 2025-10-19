Трамп рассказал, чем для Украины закончится конфликт с Россией

Завершение российско-украинского конфликта будет означать утрату Киевом территорий. Об этом в интервью Fox News рассказал президент США Дональд Трамп.

По его словам, президент России Владимир Путин, «определенно, что-то заберет, они же сражались».

Таким образом Трамп ответил на вопрос журналистов о том, открыта ли российская сторона к завершению конфликта без утраты значительной территории для Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что с Россией «нужно разговаривать только с позиции силы».

По словам Зеленского, затягивание конфликта связано не с Киевом, а с действиями Москвы, которая, по его утверждению, не желает прекращать боевые действия.

Встреча Трампа с украинским лидером состоялась 17 октября и стала третьей с начала 2025 года. Накануне переговоров хозяин Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств договорились о встрече в Будапеште. На этом фоне на Украине начали опасаться, что переговоры Трампа и Путина могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Киеву.

