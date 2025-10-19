На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, чем для Украины закончится конфликт с Россией

Трамп: конфликт на Украине завершится утратой Киевом определенных территорий
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Завершение российско-украинского конфликта будет означать утрату Киевом территорий. Об этом в интервью Fox News рассказал президент США Дональд Трамп.

По его словам, президент России Владимир Путин, «определенно, что-то заберет, они же сражались».

Таким образом Трамп ответил на вопрос журналистов о том, открыта ли российская сторона к завершению конфликта без утраты значительной территории для Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что с Россией «нужно разговаривать только с позиции силы».

По словам Зеленского, затягивание конфликта связано не с Киевом, а с действиями Москвы, которая, по его утверждению, не желает прекращать боевые действия.

Встреча Трампа с украинским лидером состоялась 17 октября и стала третьей с начала 2025 года. Накануне переговоров хозяин Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств договорились о встрече в Будапеште. На этом фоне на Украине начали опасаться, что переговоры Трампа и Путина могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Киеву.

Ранее в Госдуме раскрыли, в каком случае Зеленский будет готов уступить территории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами