На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о необходимости «мира через силу» на Украине

Зеленский заявил после встречи с Трампом, что не будет ничего дарить России
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что с Россией «нужно разговаривать только с позиции силы».

«Остановить разговоры [президента России Владимира] Путина не получится – нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, значит, мир благодаря силе может сработать», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, затягивание конфликта связано не с Киевом, а с действиями Москвы, которая, по его утверждению, не желает прекращать боевые действия. Президент Украины подчеркнул, что не намерен идти на уступки, которых, по его словам, от него ожидали в Белом доме. Он вновь призвал западные страны к «решительным действиям» для защиты Украины, добавив, что «ничего не подарит» России.

В этом же посте Зеленский подчеркнул, что Украина никогда «не стремилась к войне» и «не раз» предлагала возможности для продвижения мира.

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером состоялась 17 октября и стала третьей с начала 2025 года. Накануне переговоров хозяин Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств договорились о встрече в Будапеште. На этом фоне на Украине начали опасаться, что переговоры Трампа и Путина могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Киеву.

По ифнормации источников портала Axios, Трамп вел себя жестко во время встречи с Зеленским в Белом доме.

В материале отмечается, что американский лидер отказался отправлять на Украину крылатые ракеты Tomahawk. Как рассказал один из источников, Трамп явно дал понять, что сейчас его основным приоритетом является урегулирование конфликта путем дипломатии, при этом передача Киеву нового оружия может подорвать его усилия.

Ранее в Госдуме раскрыли, в каком случае Зеленский будет готов уступить территории.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами