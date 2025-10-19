Зеленский заявил о необходимости «мира через силу» на Украине

Зеленский заявил после встречи с Трампом, что не будет ничего дарить России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что с Россией «нужно разговаривать только с позиции силы».

«Остановить разговоры [президента России Владимира] Путина не получится – нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, значит, мир благодаря силе может сработать», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, затягивание конфликта связано не с Киевом, а с действиями Москвы, которая, по его утверждению, не желает прекращать боевые действия. Президент Украины подчеркнул, что не намерен идти на уступки, которых, по его словам, от него ожидали в Белом доме. Он вновь призвал западные страны к «решительным действиям» для защиты Украины, добавив, что «ничего не подарит» России.

В этом же посте Зеленский подчеркнул, что Украина никогда «не стремилась к войне» и «не раз» предлагала возможности для продвижения мира.

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером состоялась 17 октября и стала третьей с начала 2025 года. Накануне переговоров хозяин Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств договорились о встрече в Будапеште. На этом фоне на Украине начали опасаться, что переговоры Трампа и Путина могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Киеву.

По ифнормации источников портала Axios, Трамп вел себя жестко во время встречи с Зеленским в Белом доме.

В материале отмечается, что американский лидер отказался отправлять на Украину крылатые ракеты Tomahawk. Как рассказал один из источников, Трамп явно дал понять, что сейчас его основным приоритетом является урегулирование конфликта путем дипломатии, при этом передача Киеву нового оружия может подорвать его усилия.

