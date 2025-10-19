На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали, что на какой опыт опирается Трамп в борьбе с наркотрафиком

AP: Трамп борется с наркотрафиком, используя опыт Буша после 11 сентября
Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

Президент США Дональд Трамп в борьбе с наркотрафиком опирается на те же полномочия, что и бывший американский лидер Джордж Буш-младший, объявивший в 2001 году «войну против терроризма». Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

«Президент оправдывает удары, утверждая, что Соединенные Штаты находятся в «вооруженном конфликте» с наркокартелями. Он опирается на те же юридические полномочия, которыми пользовалась администрация Джорджа Буша-младшего, объявив войну терроризму после терактов 11 сентября, включая право захватывать и задерживать боевиков, а также применять смертоносную силу для устранения их руководства. Трамп также обращается с предполагаемыми наркоторговцами как с солдатами противника в традиционной войне», — говорится в материале.

AP отмечает, что репатриация позволяет администрации США избежать вопросов о правовом статусе задержанных при этих операциях в системе американского правосудия. Она также может обойти некоторые правовые проблемы, возникшие в связи с задержанием вражеских комбатантов в ходе глобальной войны с терроризмом, а также вопросы конституционности текущей операции.

По мнению некоторых ученых-юристов, применение Трампом такой военной силы против подозреваемых наркокартелей, а также его разрешение на проведение тайных операций на территории Венесуэлы выходят за рамки международного права.

18 октября американский лидер сообщил, что военнослужащие страны уничтожили «большую подводную лодку» с наркотиками, которая направлялась в сторону США. По его словам, на борту находились четыре человека. Двум членам экипажа удалось выжить, их планируют отправить в Эквадор и Колумбию для суда.

Ранее президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета республики.

