Трамп заявил об уничтожении «большой подводной лодки с наркотиками»

Трамп заявил об уничтожении подлодки с наркотиками, которая направлялась к США

Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении «большой подводной лодки» с наркотиками, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов Америки. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома заявил, что на борту находились 4 человека, двое выжили и будут отправлены в Эквадор и Колумбию для суда.

«Под моим руководством Соединенные Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов, торгующих незаконными наркотиками ни по суше, ни по морю», — написал Трамп.

В настоящее время администрация Трампа рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в Соединенных Штатах. Этими группировками являются «Картель Солнц» и организация «Трен-де-Арагуа».

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН назвали удары США по судам Венесуэлы внесудебными расправами.