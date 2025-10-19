WSJ назвал отличие саммита в Будапеште от переговоров на Аляске

WSJ: США до саммита в Будапеште планируют больше встреч с РФ, чем перед Аляской

Администрация США до встречи президента Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным в Будапеште планирует провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем до саммита на Аляске. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

«Надеясь заложить основу для соглашения, США планируют провести больше встреч с Россией на низком уровне, чем до переговоров на Аляске», — говорится в статье.

По данным журналистов, возглавлять американскую делегацию будет госсекретарь Марко Рубио, а не спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Автор публикации отметил, что данное решение было положительно воспринято Украиной и Европой.

До этого телеканал CNN сообщил, что Трампа смягчил дискуссию о ракетах Tomahawk для Украины, но не исключил окончательно поставки Киеву этого оружия.

Встреча президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским состоялась 17 октября и стала третьей с начала 2025 года. Накануне переговоров хозяин Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств договорились о встрече в Будапеште. На этом фоне на Украине начали опасаться, что переговоры Трампа и Путина могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Киеву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее профайлер проанализировал состояние Трампа после переговоров с Зеленским.