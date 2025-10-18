СМИ: Трамп не исключает поставки ракет Tomahawk Украине в будущем

CNN: Трамп смягчил дискуссию о Tomahawk, но не исключил поставки окончательно

Президент США Дональд Трампа смягчил дискуссию о ракетах Tomahawk для Украины, но не исключил окончательно поставки Киеву этого оружия. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Хотя Трамп смягчил дискуссии относительно их поставки, он не исключил ее окончательно», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечается в материале CNN, ракеты Tomahawk имеют значительно большую дальность действия, чем любые другие в нынешнем арсенале Украины.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял, что Трамп никогда не передаст Украине ракеты Tomahawk, поскольку для использования этого оружия нужны американские специалисты, а это значит прямое вовлечение Штатов в конфликт.

Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в Белом доме о том, что в настоящий момент не намерен поставлять крылатые ракеты Tomahawk Киеву.

По данным источников портала Axios, глава Белого дома в ходе встречи обозначил, что в приоритете у Вашингтона сейчас стоит дипломатия, а поставки ракет станут для нее препятствием.

