Профайлер проанализировал состояние Трампа после переговоров с Зеленским

Поведение президента США Дональда Трампа во время его брифинга по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским можно описать как самоуверенность, довольство собой и результатом беседы. Об этом в интервью ТАСС заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

»Трамп здесь очень уверен. Такие рубленые жесты, уверенные, четкие, конкретные. Мимика и артикуляция очень хорошие. Он когда в чем-то уверен или с сильной эмоцией злится, он прямо выговаривает каждое слово, делает акценты и жесты рубящие», — проанализировал он.

По словам специалиста, американский лидер очень сильно доволен собой. Анищенко отметил, что настроение президента Украины в ходе встречи было очень подавленным. Об этом, по мнению профайлера, говорят вдавленная в плечи голова и желание спрятаться под стол. При этом Зеленский постарался взять себя в руки и говорить уверенно перед журналистами.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

