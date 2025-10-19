На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профайлер проанализировал состояние Трампа после переговоров с Зеленским

Профайлер Анищенко: Трамп сильно доволен собой после встречи с Зеленским
true
true
true
close
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Поведение президента США Дональда Трампа во время его брифинга по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским можно описать как самоуверенность, довольство собой и результатом беседы. Об этом в интервью ТАСС заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

»Трамп здесь очень уверен. Такие рубленые жесты, уверенные, четкие, конкретные. Мимика и артикуляция очень хорошие. Он когда в чем-то уверен или с сильной эмоцией злится, он прямо выговаривает каждое слово, делает акценты и жесты рубящие», — проанализировал он.

По словам специалиста, американский лидер очень сильно доволен собой. Анищенко отметил, что настроение президента Украины в ходе встречи было очень подавленным. Об этом, по мнению профайлера, говорят вдавленная в плечи голова и желание спрятаться под стол. При этом Зеленский постарался взять себя в руки и говорить уверенно перед журналистами.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции рассказали, как Трамп высмеял Зеленского в Белом доме.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами