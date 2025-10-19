В Совфеде раскрыли, как Путин на самом деле относится к Зеленскому

Президент России Владимир Путин не испытывает личной ненависти к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, и воспринимает его как «главу киевского неонацистского режима». Об этом NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Парламентарий призвал не уподобляться Зеленскому и не говорить о симпатиях и антипатиях. В большой политике это не имеет значения, подчеркнул он. Политики могут нравиться или не нравиться друг другу, сказал Джабаров.

По его словам, Путин «относится к Зеленскому как к главе киевского режима, который в России называют неонацистским».

«Зеленский пытается свести отношения с Путиным к межличностным. Но никакого повода говорить об этом нет. Путин всегда говорил о готовности к переговорам на любых уровнях. Но Зеленский должен прийти на переговоры не с бредовыми мыслями по поводу границ Украины 1991 года, а с конструктивными предложениями», — подытожил Джабаров.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал президента РФ Владимира Путина своим врагом. Политик дал российскому лидеру такую характеристику в ходе брифинга.

«Путин ненавидит меня. Мне кажется странным, если у меня будет другое отношение к этому человеку. Я отношусь к нему так же, как и он ко мне», — отметил Зеленский.

Он добавил, что считает президента РФ и россиян в целом «врагами Украины и всех украинцев».

Ранее Зеленский призвал говорить с Путиным на «языке давления».