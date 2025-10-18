В Европе поставили Зеленского перед выбором после его встречи с Трампом

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после провальной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме остается либо пойти на переговоры с Россией, либо «полностью исчезнуть». Об этом в соцсети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Ему придется пойти на переговоры и на мир или полностью исчезнуть!», — подчеркнул он.

По словам Филиппо, Зеленский в Вашингтоне «не добился абсолютно ничего и уж точно не получил дальнобойные ракеты».

Встреча Дональда Трампа с Зеленским в Вашингтоне 17 октября была «непростой», а в некоторые моменты «довольно эмоциональной», выяснил Axios. По информации CNN, разговор двух президентов был «напряженным, откровенным и порой неловким». После переговоров Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором – вне территории Белого дома. Украинский лидер «еле держал себя в руках», но поделился некоторыми итогами беседы, которая длилась около 2,5 часа. В частности, он согласился с предложением Трампа прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет продолжить уговаривать Трампа передать ракеты Tomahawk.