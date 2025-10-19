Кнайсль заявила о фактической утрате Австрией своего нейтралитета

Австрия и Швейцария фактически утратили свой нейтралитет. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Экс-чиновница прокомментировала решение президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести двустороннюю встречу в Венгрии. По ее мнению, Австрия и Швейцария не подходят для организации саммита, так как де-факто отказались от своего нейтралитета.

Как сказала Кнайсль, Вена утратила нейтралитет в связи с тем, что позволила осуществлять через территорию республики транзит оружия стран — членов НАТО для нужд украинских войск. Бывший министр подчеркнула, что в прошлом Австрия «никогда не допускала транзит оружия» даже на фоне каких-либо конфликтов.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, по итогам которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с Путиным в столице Венгрии. В Кремле рассказали, что переговоры глав государств могут состояться в течение двух недель или позже.

Ранее в МИД Турции опубликовали возможный маршрут полета Путина на саммит с Трампом в Венгрии.