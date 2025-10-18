Стал известен маршрут Путина на саммит с Трампом в Венгрии

МИД Турции опубликовал маршрут полета Путина на саммит с Трампом в Будапешт

Президент России Владимир Путин может отправиться в Венгрию на саммит с главой США Дональдом Трампом через Черное море, Турцию, берега Греции, Албанию, Черногорию и Сербию. Об этом пишет портал AirLive, ссылаясь на МИД Турции.

По данным журналистов, до Черного моря президента РФ будут сопровождать российские истребители, а после — турецкие военные самолеты.

«F-16 ВВС Турции будет сопровождать Борт №1 Владимира Путина совместно с российскими Су во время пролета над Черным морем на саммит в Будапеште», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, альтернативный маршрут предполагается через Каспий, Иран, Турцию, Средиземноморье, Черногорию и Сербию.

О том, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в течение ближайших двух недель в Венгрии, стало известно 16 октября. Оба лидера провели телефонный разговор, в котором обсуждалось украинское урегулирование. Стороны договорились о предварительной встрече на уровне министров, затем – на уровне глав государств. Отмечается, что страны выбрали Венгрию.

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.