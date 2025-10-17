Трамп заявил, что его встреча с Путиным будет двусторонней

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии пройдет в двустороннем формате, но украинский президент Владимир Зеленский будет оставаться на связи. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, трансляцию вел телеканал Fox News.

«Вероятно, это будет двойная встреча, но... Зеленский будет на связи», — сказал Трамп во время встречи с Зеленским.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Трамп объяснил, что выбрал Венгрию для встречи с президентом РФ из-за премьер-министра страны Виктора Орбана.

