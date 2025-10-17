Зеленский сделал Трампу предложение по Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру США Дональду Трампу организовать обмен украинских беспилотников на американские крылатые ракеты Tomahawk. Онлайн-трансляцию встречи Fox News ведет на YouTube.

Как заявил Зеленский в ходе переговоров, стороны могли бы взаимно усилить свои военные возможности за счет такого обмена.

«Украина имеет тысячи беспилотников, но у нас нет Tomahawk. Вот почему нам нужны Tomahawk. Но США имеют очень мощное производство, Tomahawk и другие ракеты. Мы предлагаем сделку США: мы даем им дроны, а они нам — Tomahawk и другое вооружение», — сказал украинский президент.

В ходе встречи Трамп отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в покупке беспилотников у Украины.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Пентагона надел на встречу с Зеленским галстук с «российским триколором».