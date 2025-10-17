Трамп объяснил, почему встретится с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп объяснил, что выбрал Венгрию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным из-за премьер-министра страны Виктора Орбана. С таким заявлением американский лидер выступил на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне, трансляцию которой ведет телеканал Fox News.

«Нам нравится Виктор Орбан...Это безопасная страна», — объяснил Трамп.

По словам американского лидера, Орбан является хорошим лидером и в Венгрии «нет многих проблем, которые есть в других странах». Также он предположил, что Орбан будет «очень хорошим» хозяином для встречи двух политиков.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште.

Предполагается, что Зеленский рассчитывает добиться от США поставок ракет ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk, для чего украинская администрация подготовила список обещаний Трампу. Тем не менее, издание Financial Times сообщило, что Трамп вряд ли согласится продать ракеты Tomahawk союзникам по НАТО для их последующей передачи Украине, а решение по этому вопросу отложит до встречи с Путиным.

Ранее Трамп назвал сроки возможного разрешения конфликта на Украине.