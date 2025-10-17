Посла России пригласили на саммит по Газе в последний момент

Послы России и Китая не приехали на саммит по Газе из-за позднего приглашения

Приглашения послам России и Китая для участия в саммите по Газе, прошедшем в Египте, были направлены в самый последний момент. В результате, из-за логистических трудностей, их участие в мероприятии оказалось невозможным, сообщил ТАСС источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

«За несколько часов до начала мероприятия его организаторы пригласили в Шарм-эль-Шейх послов России и Китая в Каире... Но сделано это было в самый последний момент. С учетом нехватки времени – об этом, в частности, упомянул и министр иностранных дел Египта Абдель Аты — и логистических сложностей своевременное прибытие послов России и Китая в Шарм-эль-Шейх оказалось невозможным», — рассказал источник в МИД РФ.

17 октября министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что хотя приглашение России и было отправлено, оно поступило с большим опозданием из-за нехватки времени.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе состоялся «саммит мира», организованный с целью достижения прекращения огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых там израильских заложников. В ходе встречи президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали заключительное соглашение о перемирии в палестинском анклаве. По информации, предоставленной канцелярией ас-Сиси, участники саммита выразили поддержку дальнейшей реализации плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе, включая вопросы управления территорией, восстановления разрушенной инфраструктуры и достижения политического решения.

Ранее в Египте сообщили о завершении реализации первого этапа плана по Газе.