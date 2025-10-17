В Египте сообщили, что Россию приглашали на саммит мира по Газе

МИД Египта: РФ приглашали на саммит мира по Газе, но сроки были сжатыми

Россию приглашали на саммит мира по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе, но сроки подготовки мероприятия были сжатыми. Об этом заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, передает ТАСС.

«Конечно [приглашение России было]. Россия, а также Китай, они были приглашены, и мы ценим их поддержку прав палестинцев», — сказал он на брифинге в ходе визита в Нью-Дели.

По его словам, Египет не может игнорировать такие крупные страны, как РФ и КНР, и он находится в постоянном контакте со своими коллегами из этих двух стран.

13 октября лидеры США, Египта, Катара и Турции на саммите в Шарм-эль-Шейхе подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое было достигнуто при участии посредников и основано на мирном плане из 20 пунктов, предложенном президентом США Дональдом Трампом.

В тот же день Трамп объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в израильском кнессете он отметил, что эпоха террора на Ближнем Востоке подошла к концу и регион встречает «исторический рассвет». Трамп также рассказал, что считал урегулирование конфликта на Украине задачей проще.

