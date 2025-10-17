На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Египте сообщили о завершении реализации первого этапа плана по Газе

Глава МИД Египта: реализация первого этапа мирного плана по Газе завершается
true
true
true
close
Dawoud Abu Alkas/Reuters

Реализация первого этапа соглашения по Газе находится на заключительной стадии. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты, передает ТАСС.

«Сейчас мы находимся на завершающей стадии реализации первого этапа», — сказал он на брифинге в ходе визита в Нью-Дели.

13 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в израильском кнессете он отметил, что эпоха террора на Ближнем Востоке подошла к концу и регион встречает «исторический рассвет». Трамп также рассказал, что считал урегулирование конфликта на Украине задачей проще.

Утром того же дня палестинская группировка ХАМАС освободила последних израильских заложников, а Западный Иерусалим отпустил 1966 палестинских заключенных. Телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС готов восстановить отношения с Палестинской национальной администрацией.

Ранее Трамп назвал условие для уничтожения ХАМАС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами