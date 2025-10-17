В Египте сообщили о завершении реализации первого этапа плана по Газе

Реализация первого этапа соглашения по Газе находится на заключительной стадии. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты, передает ТАСС.

«Сейчас мы находимся на завершающей стадии реализации первого этапа», — сказал он на брифинге в ходе визита в Нью-Дели.

13 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в израильском кнессете он отметил, что эпоха террора на Ближнем Востоке подошла к концу и регион встречает «исторический рассвет». Трамп также рассказал, что считал урегулирование конфликта на Украине задачей проще.

Утром того же дня палестинская группировка ХАМАС освободила последних израильских заложников, а Западный Иерусалим отпустил 1966 палестинских заключенных. Телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС готов восстановить отношения с Палестинской национальной администрацией.

