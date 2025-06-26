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Захарова прокомментировала удар ВСУ по китайским журналистам в Курской области

Захарова назвала атаку ВСУ на китайских журналистов террористическим нападением
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Атака ВСУ на журналистов КНР в Курской области является террористическим нападением. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В результате этого террористического нападения получил ранения журналист телекомпании. При этом он был одет в бронежилет с надписью PRESS», — отметила она.

По словам Захаровой, на данный момент журналист находится в больнице Курска, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Украина атакой на журналиста КНР стремится заставить замолчать и уничтожить представителей тех СМИ, которые доносят объективную информацию о происходящем в зоне СВО, добавила официальный представитель МИД РФ.

В четверг корреспондент китайского телеканала Phoenix, который готовил репортаж о мирных жителях в Курской области, пострадал в результате атаки беспилотника.

5 июня украинские дроны атаковали автомобиль, в котором находилась съемочная группа телеканала «Звезда», в Алешках Херсонской области.

В марте украинский дрон атаковал съемочную группу донецкого телеканала в Горловке. Съемочная группа «Вести. Донецк» выполняла редакционное задание. В машине находились телеоператор, корреспондент и водитель, который увидел дрон, целящийся в автомобиль, и успел увернуться от прямого удара. Беспилотник сдетонировал рядом, осколками посекло машину.

Ранее украинский журналист предложил ввести план по уничтожению российских солдат.

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