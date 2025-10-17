В Госдуме рассказали, как закрытие дороги Эстонией скажется на жителях Псковской области

Закрытие Эстонией участка автодороги Вярска — Саатсе, которая частично проходит через территорию РФ, никак не скажется на жителях Псковской области, в первую очередь пострадают сами эстонцы. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский.

«Здесь хотелось бы напомнить, что закрываемый участок дороги был открыт в первую очередь для удобства граждан Эстонии. Поэтому в складывающейся ситуации не приходится говорить о том, что от решения эстонских властей каким-то образом пострадают жители Псковской области», — подчеркнул он.

По словам депутата, искать логику в действиях эстонских властей «просто не приходится», потому что Таллин просто хочет привлечь к себе внимание стран Запада. В этой связи Эстония искусственно создает подобные инфоповоды, считает Козловский.

16 октября эстонские власти приняли решение окончательно запретить движение по автодороге Вярска — Саатсе, частично проходящей через так называемый Саатсеский сапог на территории России.

По словам министра иностранных дел Эстонии Игоря Таро, движение на этом участке должно быть полностью закрыто. Он добавил, что данная мера необходима для обеспечения безопасности.

В свою очередь, премьер-министр республики Кристен Михаил отметил, что власти решили ускорить строительство объездной дороги.

Ранее в МИД Эстонии разъяснили судьбу участка дороги в «Саатсеском сапоге».