На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как закрытие дороги Эстонией скажется на жителях Псковской области

Депутат Козловский: псковичей не затронет закрытие Эстонией дороги через Россию
close
Ints Kalnins/Reuters

Закрытие Эстонией участка автодороги Вярска — Саатсе, которая частично проходит через территорию РФ, никак не скажется на жителях Псковской области, в первую очередь пострадают сами эстонцы. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский.

«Здесь хотелось бы напомнить, что закрываемый участок дороги был открыт в первую очередь для удобства граждан Эстонии. Поэтому в складывающейся ситуации не приходится говорить о том, что от решения эстонских властей каким-то образом пострадают жители Псковской области», — подчеркнул он.

По словам депутата, искать логику в действиях эстонских властей «просто не приходится», потому что Таллин просто хочет привлечь к себе внимание стран Запада. В этой связи Эстония искусственно создает подобные инфоповоды, считает Козловский.

16 октября эстонские власти приняли решение окончательно запретить движение по автодороге Вярска — Саатсе, частично проходящей через так называемый Саатсеский сапог на территории России.

По словам министра иностранных дел Эстонии Игоря Таро, движение на этом участке должно быть полностью закрыто. Он добавил, что данная мера необходима для обеспечения безопасности.

В свою очередь, премьер-министр республики Кристен Михаил отметил, что власти решили ускорить строительство объездной дороги.

Ранее в МИД Эстонии разъяснили судьбу участка дороги в «Саатсеском сапоге».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами