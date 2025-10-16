На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эстония закроет частично проходящее по территории России шоссе

Эстония закроет движение по дороге Вярска — Саатсе, частично проходящей через РФ
Depositphotos

Эстонские власти приняли решение окончательно запретить движение по частично проходящей через так называемый Саатсеский сапог на территории России автодороге Вярска — Саатсе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра иностранных дел Эстонии Игоря Таро, движение на этом участке должно быть полностью закрыто. Он добавил, что данная мера необходима для обеспечения безопасности.

Премьер-министр республики Кристен Михаил отметил, что власти решили ускорить строительство объездной дороги.

До этого заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что решение Таллина запретить движение по автодороге Вярска – Саатсе, которая частично проходит по российской территории, — это стандартное проявление «прибалтийской русофобии». По его мнению, одним из наиболее «проблемных и находящихся в опасности» регионов в этом плане является Калининград, так как он не имеет сухопутного соединения с большой Россией.

Ранее в МИД Эстонии разъяснили судьбу участка дороги в «Саатсеском сапоге».

