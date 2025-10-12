На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Эстонии разъяснили судьбу участка дороги в «Саатсеском сапоге»

Эстония не планирует пользоваться автодорогой в районе «Саатсеского сапога»
Police and Border Guard Board/Wikimedia Commons

Эстония планирует полностью прекратить пользоваться автомобильной дорогой, проходящей через территорию Псковской области в районе так называемого «Саатсеского сапога». Об этом в соцсети Х написал эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

«В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить пользоваться этой дорогой. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже существует, и строится новый», — говорится в опубликованном посте.

Он уточнил, что на российско-эстонской границе «ничего серьезного» не происходит, а ситуация остается под контролем.

Накануне эстонские пограничники перекрыли автодорогу, частично проходящую через территорию Псковской области. Решение о закрытии принято после обнаружения усиленного подразделения российских пограничников в этом районе и «чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты». Для автомобилистов организован объездной маршрут через населенные пункты Вярска, Трески, Мацури и Сесники.

«Саатсеский сапог» — участок территории Псковской области, имеющий анклавное расположение внутри эстонских земель в районе деревни Саатсе.

Ранее Эстония предложила забирать по €20 млрд из активов РФ за нарушения границ.

