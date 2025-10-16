«Не последняя провокация». В Госдуме оценили закрытие Эстонией дороги через Россию

Решение Таллина запретить движение по автодороге Вярска – Саатсе, которая частично проходит по российской территории, — это стандартное проявление «прибалтийской русофобии». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

«Русофобия является родимым пятном стран Прибалтики, и вряд ли она в ближайшее время пройдет. России надо готовиться к тому, что такого рода недружественные акции будут продолжаться и дальше, и в соответствии с этим выстраивать свою инфраструктуру, чтобы не зависеть от колебаний политического курса прибалтийских государств», — сказал депутат.

По его мнению, одним из наиболее «проблемных и находящихся в опасности» регионов в этом плане является Калининград, так как он не имеет сухопутного соединения с большой Россией.

«Ситуация с Эстонией далеко не единственная, да и не самая значимая; в куда более опасной ситуации может оказаться Калининград. Подобные происшествия являются следствием того, что в годы советской власти не придавали значения административным границам между союзными республиками, никто не предполагал, что когда-то страны Прибалтики могут чинить нам препятствия», — заключил Матвеев.

Правительство Эстонии приняло решение о полном запрете движения по автодороге Вярска – Саатсе, которая частично проходит через так называемый Саатсеский сапог на территории России. По его утверждениям, в Таллине приняли подобное решение «в целях обеспечения безопасности».

