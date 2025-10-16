На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поздравил Трампа с достижением мира на Ближнем Востоке

Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с достижением мира на Ближнем Востоке во время телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

Как заявила представитель Белого дома, российский лидер высоко оценил усилия американской администрации по урегулированию ближневосточного конфликта.

«Президент Путин поздравил президента Трампа с достижением мира на Ближнем Востоке», — сказала Левитт.

13 октября президент США объявил, что война в секторе Газа закончилась. В ходе речи в кнессете он назвал день своего визита в Израиль «днем великой радости, надежды и обновленной веры». Утром ХАМАС освободил последних израильских заложников. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных.

Отдельно Трамп подчеркнул, что считал урегулирование конфликта на Украине задачей проще, чем достижение мира на Ближнем Востоке. И добавил, что после Газы планирует сосредоточиться на украинском вопросе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американист объяснил, зачем Трамп позвонил Путину перед встречей с Зеленским.

