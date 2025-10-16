Американист объяснил, зачем Трамп позвонил Путину перед встречей с Зеленским

Политолог Асафов: Трамп не может говорить с Зеленским без мнения России

Президент США Дональд Трамп прекрасно осознает, что он может сколько угодно встречаться с Владимиром Зеленским и угрожать России, но без учета российского мнения «встречи с украинским руководством бесполезны». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Александр Асафов.

«Без учета российского мнения встречи Трампа с Зеленским могут лишь приносить новые посты в Truth Social, но никакого практического результата от этого не будет», — сказал политолог.

По мнению Асафова, Трамп «пытается возобновить контакты с Россией, так как действительно хочет двигаться дальше после урегулирования на Ближнем Востоке».

В четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Разговор прошел за день до встречи Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Стороны обсудят возможность поставки Украине ракет большой дальности Tomahawk.

