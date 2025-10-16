На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американист объяснил, зачем Трамп позвонил Путину перед встречей с Зеленским

Политолог Асафов: Трамп не может говорить с Зеленским без мнения России
true
true
true
close
Alexei Nikolsky/AP

Президент США Дональд Трамп прекрасно осознает, что он может сколько угодно встречаться с Владимиром Зеленским и угрожать России, но без учета российского мнения «встречи с украинским руководством бесполезны». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Александр Асафов.

«Без учета российского мнения встречи Трампа с Зеленским могут лишь приносить новые посты в Truth Social, но никакого практического результата от этого не будет», — сказал политолог.

По мнению Асафова, Трамп «пытается возобновить контакты с Россией, так как действительно хочет двигаться дальше после урегулирования на Ближнем Востоке».

В четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Разговор прошел за день до встречи Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Стороны обсудят возможность поставки Украине ракет большой дальности Tomahawk.

Ранее в России рассказали, что беспокоило Трампа во время разговора с Путиным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами