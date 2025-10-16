Трамп обсудит с Зеленским итоги беседы с Путиным

Трамп заявил, что поговорит с Зеленским по поводу беседы с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудит итоги беседы с российским коллегой Владимиром Путиным на завтрашней встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор принес большой прогресс», — сказал американский лидер.

Разговор между Трампом и Путиным состоялся 16 октября. Российский лидер поздравил президента США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил список обещаний по оружию перед встречей с Трампом.