Зеленский подготовил список обещаний по оружию перед встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский подготовил список обещаний президенту США Владимиру Трампу, чтобы получить новые поставки американского оружия. Об этом пишет Bloomberg.

Список был подготовлен украинским политиком в преддверии встречи с Трампом 17 октября. Ожидается, что Киев предложит США обменять поставки оружия и энергоресурсов на украинские беспилотные технологии.

«Это партнерство является не только стратегическим преимуществом для Украины, но и реальным вкладом в безопасность США и союзников во всем мире», — прокомментировала эту инициативу посол Украины в США Ольга Стефанишина.

На встрече с Трампом 17 октября Зеленский и Трамп обсудят поставки ракет ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk Украине, а также поддержку энергетического сектора Украины на фоне ударов ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры.

Также Украина по-прежнему предлагает США предоставление своих газохранилищ на льготных условиях для хранения американского СПГ.

16 октября стало известно, что Украина получила первые две партии оружия по инициативе PURL. В настоящее время к отправке готовят еще две партии вооружений.

Ранее сообщалось о давлении НАТО на стран-участниц, не желающих покупать Киеву оружие у США.