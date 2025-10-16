На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о начале телефонного разговора Путина и Трампа

CBS сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа
Гавриил Григоров/РИА Новости

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начался. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

«По словам представителя Белого дома, телефонный разговор президента Трампа с президентом России Путиным запланирован на сегодня», — написал в соцсети X журналист CBS Аарон Наварро.

16 октября портал Axios сообщил о телефонном разговоре двух лидеров.

Разговор проходит за день до встречи Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Стороны обсудят возможность поставки Украине ракет большой дальности Tomahawk.

14 октября газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты могут отправить Киеву до 50 ракет Tomahawk. При этом подчеркивалось, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта. При этом подчеркивалось, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее Трамп заявил, что Путин завершит конфликт на Украине.

Переговоры о мире на Украине
